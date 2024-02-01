В Тверской области УАЗ ехал задним ходом и сбил пенсионерку

В Ржевском округе днем 31 января в деревне Кокошкино произошло ДТП. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на перекрестке улиц Административная и Банная водитель УАЗа ехал задним ходом и при развороте направо сбил 70-летнюю женщину, которая шла по проезжей части навстречу приближавшемуся автомобилю.