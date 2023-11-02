Сразу три медучреждения в Кемерове получили новое медицинское оборудование Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5, Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр и Кузбасский клинический онкологический диспансер получили современное медоборудование.
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