Бойцы «Спарты» ведут бои под Донецком (ВИДЕО)

Бойцы легендарного батальона ДНР «Спарта» ведут бои под Донецком, уничтожая позиции ВСУ у Авдеевки. Ночью 12 ноября к северу от Опытного, на подступах к западной части Авдеевки живая сила противника уничтожалась с использованием квадрокоптеров.