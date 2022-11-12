Русская весна

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Бойцы «Спарты» ведут бои под Донецком (ВИДЕО)

Бойцы «Спарты» ведут бои под Донецком (ВИДЕО)

Бойцы легендарного батальона ДНР «Спарта» ведут бои под Донецком, уничтожая позиции ВСУ у Авдеевки. Ночью 12 ноября к северу от Опытного, на подступах к западной части Авдеевки живая сила противника уничтожалась с использованием квадрокоптеров.

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