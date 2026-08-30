Кровавое воспитание: жизнь внутри тайных общин Сьерра-Леоне полна извращений и боли

Жестокость — норма жизни для африканских племен, живущих в Сьерра-Леоне. Ритуалы, основанные на крови и боли, сопровождают членов этих общин с самого детства.
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