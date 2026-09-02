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МОСИНФОРМ

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Столичные предприятия представили свою продукцию в Стамбуле

Столичные предприятия представили свою продукцию в Стамбуле

Делегация московских высокотехнологичных предприятий с 31 августа по 2 сентября работает в Стамбуле. Представители компаний проводят встречи с государственными и коммерческими заказчиками, знакомят их со своими разработками и обсуждают возможное сотрудничество.

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