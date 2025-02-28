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Овчинский: в районе Свиблово ликвидируют долгострой

Овчинский: в районе Свиблово ликвидируют долгострой

В СВАО столицы в районе Свиблово возобновится строительство универсального магазина с подземной парковкой, который долгое время оставался недостроенным, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

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