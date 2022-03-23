Popcaketv

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Поплавская о тех, кто перестал с ней общаться из-за политических взглядов: «Живут на наворованные деньги и брызжут слюной, глядя на работающих россиян» 

Поплавская о тех, кто перестал с ней общаться из-за политических взглядов: «Живут на наворованные деньги и брызжут слюной, глядя на работающих россиян» 

Уже несколько недель звезды активно нападают друг на друга из-за политических взглядов и теряют многих коллег, близких друзей и даже ссорятся с родственниками.

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