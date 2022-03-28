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"Все гремит, народу куча": что происходит в известном месте отдыха Владивостока

"Все гремит, народу куча": что происходит в известном месте отдыха Владивостока

Жители Владивостока сейчас обсуждают происходящее в известном месте отдыха. Как уточняется в Telegram — канале DVLifeDV (12+), на новой набережной в районе Второй Речки начался второй этап благоустройства.

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