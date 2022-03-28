"Все гремит, народу куча": что происходит в известном месте отдыха Владивостока

Жители Владивостока сейчас обсуждают происходящее в известном месте отдыха. Как уточняется в Telegram — канале DVLifeDV (12+), на новой набережной в районе Второй Речки начался второй этап благоустройства.
Популярные статьи
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили ротно-опорные пункты украинских националистов
- В Удмуртии учащиеся «Школы полиции СтрИЖ» присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
Свежие комментарии