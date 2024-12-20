В Epic Games Store стартовала раздача новой тайной игры — она доступна в России и продлится всего сутки

Как и было обещано, 20 декабря вслед за готическим экшен-роглайком на выживание Vampire Survivors в цифровом магазине Epic Games Store стартовала уже третья тайная раздача из 16 в рамках праздничной распродажи.
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