С ростом цен на бензин борется правительство Воронежской области

Уже три оператора присоединились к соглашению, ограничивающему торговую наценку на бензин и дизель до 15%, один из них снизил цены на 2,5%.
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