Украина подписала меморандум с немецким производителем ПВО IRIS-T

Меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, производящей системы ПВО IRIS-T, подписало министерство обороны Украины, заявил глава ведомства Рустем Умеров 9 марта в своем Telegram-канале.
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