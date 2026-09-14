Медведев объяснил, чего действительно стоит бояться в эпоху ИИ. Спойлер: до конца света пока далеко

Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета Безопасности России, 14 сентября 2025 года не только отмечает своё 60-летие, но и делает программное заявление о том, чего действительно стоит опасаться человечеству в связи с развитием искусственного интеллекта.