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Мировое обозрение

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Медведев объяснил, чего действительно стоит бояться в эпоху ИИ. Спойлер: до конца света пока далеко

Медведев объяснил, чего действительно стоит бояться в эпоху ИИ. Спойлер: до конца света пока далеко

Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета Безопасности России, 14 сентября 2025 года не только отмечает своё 60-летие, но и делает программное заявление о том, чего действительно стоит опасаться человечеству в связи с развитием искусственного интеллекта.

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