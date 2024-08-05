На Владимирской набережной установят видеонаблюдение

«С распознаванием лиц». Общественную территорию у Днепра в Смоленске в очередной раз атаковали вандалы Глава города Александр Новиков дал указание подчинённым оперативно проработать вопрос установки на Владимирской набережной Смоленска современной системы видеонаблюдения - для предотвращения хулиганства и установления, соверших правонарушения.