Стало известно о возможном появлении новых фигурантов в деле Курбангалеевой

В уголовном деле против Фариды Курбангалеевой (признана в России иноагентом), обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах России, могут появиться новые фигуранты, сообщают информационные агентства.
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