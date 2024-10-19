Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно о возможном появлении новых фигурантов в деле Курбангалеевой

В уголовном деле против Фариды Курбангалеевой (признана в России иноагентом), обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах России, могут появиться новые фигуранты, сообщают информационные агентства.

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