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Газета.ру

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Володин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Володин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Пост об этом появился в его канале в мессенджере «Макс».

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