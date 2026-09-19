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ИА Регнум

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Российские военные остановили прорыв ВСУ из окружения под Харьковом

Российские военные остановили прорыв ВСУ из окружения под Харьковом

Российские военные пресекли попытку прорыва двух штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) из окружения в Харьковской области.

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