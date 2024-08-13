Биржевой и внебиржевой курсы валют в России разъезжаются

Расхождение в движениях между биржевым курсом юаня и внебиржевым курсом доллара, а также с международным валютным рынком связана с недостачей на российском рынке арбитражеров, пишет «Коммерсантъ», опросивший аналитиков.
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