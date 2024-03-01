После смерти жены Иван Петрович тосковал. Столько лет бок о бок и в горе и в радости. Правда, в последнее время горя было куда как больше.
Певунья
Комментарии
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radiofree RF
Замечательный рассказ,прямо за душу берёт!
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19 час.
Геннадий Б
Спасибо за прекрасный, трогательный рассказ!
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11 час.
Элеонора Коган
Спасибо, спасибо, спасибо вам за такой чудесный рассказ о том, что добро всё же побеждает зло!!!!Талант прорвётся сквозь любые преграды и плюс поддержка своих добрых друзей и собачки Мухе!!!
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9 час.
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