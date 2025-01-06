Global Look Press/Hun Chustine Minoda/Keystone Press Agency Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, признался, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие за 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.
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