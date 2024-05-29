Глава военной администрации Прокудин: в части Херсонщины поражена инфраструктура

В подконтрольной Украине части Херсонской области поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Такое заявление сделал назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
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