Потерявший управление российский танкер Eventin отбуксирован к порту Засница

Потерявший управление у берегов Германии российский танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти отбуксирован к порту Засница, заявил представитель морской аварийно-спасательной службы Германии пишет 11 января немецкая газета BILD.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии