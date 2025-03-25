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Мирошник: ВСУ пытаются зацепиться за населённые пункты в Курской области

Мирошник: ВСУ пытаются зацепиться за населённые пункты в Курской области

Вооружённые силы Украины пытаются зацепиться за населённые пункты в Суджанском районе Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьёв LIVE».

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