Вооружённые силы Украины пытаются зацепиться за населённые пункты в Суджанском районе Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьёв LIVE».
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