МВД раскрыло новую схему телефонных мошенников

Они маскируются под техподдержку «Госуслуг»фото: pixabay.com/StockSnapТелефонные мошенники разработали новую схему воздействия на потенциальные жертвы для доступа к их аккаунтам в «Госуслугах», принуждая самих людей обращаться в «техподдержку» сервиса.