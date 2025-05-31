МВД раскрыло новую схему телефонных мошенников

Они маскируются под техподдержку «Госуслуг»фото: pixabay.com/StockSnapТелефонные мошенники разработали новую схему воздействия на потенциальные жертвы для доступа к их аккаунтам в «Госуслугах», принуждая самих людей обращаться в «техподдержку» сервиса.
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