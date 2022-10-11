ВС РФ в районе Кременной перешли к активной обороне, отбив у противника село Терны и войдя в Торское и Новосадовое

Российские войска постепенно переходят от глухой обороны к активной. Накануне бойцам группировки "О" удалось не только отразить очередную попытку ВСУ взломать нашу оборону в районе Кременной, но ответной контратакой отбить у противника несколько населенных пунктов.
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