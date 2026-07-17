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Инфантино – Трампу: «ЧМ-2026 – величайшее социальное и культурное событие всех времен. Белый дом внес вклад в создание безопасной и радостной атмосферы»

Глава ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил вклад  Дональда Трампа в проведение чемпионата мира. Выступая вместе с Трампом в небоскребе «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке, Инфантино заявил, что ЧМ-2026 «не имел бы такого невероятного успеха» без участия президента США.

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