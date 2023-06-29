Мексиканский студент вывел новую породу огромных кроликов

10-килограммовые ушастые идеальны во всех отношениях. За счет внушительного размера они могут использоваться как сельскохозяйственное животное, а исключительная терпеливость и доброжелательность делает их прекрасными питомцами, передает techno.
10-килограммовые ушастые идеальны во всех отношениях. За счет внушительного размера они могут использоваться как сельскохозяйственное животное, а исключительная терпеливость и доброжелательность делает их прекрасными питомцами, передает techno.
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