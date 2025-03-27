Украинские спецслужбы собираются организовать провокации в Николаеве (Николаевская область, Украина), целью которых является обвинение России и оправдание нападений ВСУ на энергетические российские объекты.
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