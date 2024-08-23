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Новости экономики России

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Доллар отвоюет территорию

Доллар отвоюет территорию

Не так сложно продвинуться вглубь вражеской территории, как удержать захваченные позиции. Увеличение глобального аппетита к риску, сокращение дивергенции в экономическом росте США и еврозоны, а также разная скорость монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ позволили EURUSD совершить победоносное шествие чуть ли не к 1,12.

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