Два человека пострадало в ДТП в Каргополе

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Вечером 27 марта в отдел полиции «Каргопольское» поступило сообщение о ДТП, которое произошло возле одного из домов на проспекте Октябрьском.
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