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«Отбить Мариуполь». Драпатый приготовил «план войны» на 30 лет

«Отбить Мариуполь». Драпатый приготовил «план войны» на 30 лет

Главком ВСУ Михаил Драпатый впервые приготовил долгосрочный план войны против России, который может предусматривать продолжение противостояния на протяжении десятилетий.

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