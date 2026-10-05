«Отбить Мариуполь». Драпатый приготовил «план войны» на 30 лет

Главком ВСУ Михаил Драпатый впервые приготовил долгосрочный план войны против России, который может предусматривать продолжение противостояния на протяжении десятилетий.
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