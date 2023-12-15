Япония вводит санкции против ряда российских чиновников и компаний

Японское правительство ввело персональные санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников и военных, включая начальника главного штаба сухопутных войск Александра Лапина, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и заместителя премьер-министра Татарстана Лейлу Фазлееву.
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