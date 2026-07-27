Dream Fest 2026 завершился масштабной концертной программой и фейерверком

В Азербайджане завершился Международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2026. Он проходил при информационной поддержке Авторадио и на несколько дней объединил всемирно известных исполнителей - от мировой классики до современных хитов - и тысячи поклонников музыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии