Эксперт: Валттери Боттас — хороший вариант для Red Bull Racing

Эксперт: Валттери Боттас — хороший вариант для Red Bull RacingStake F1 Team MediaHub Эксперт Формулы 1 Дженни Гоу утверждает, что Валттери Боттас был бы идеальным напарником для Макса Ферстаппена в Red Bull Racing.
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