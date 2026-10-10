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МЧС предлагает привлекать запасников к службе в пожарной охране

МЧС предлагает привлекать запасников к службе в пожарной охране

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выступило с инициативой, которая может изменить порядок комплектования федеральной противопожарной службы в период мобилизации.

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