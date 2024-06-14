Депутат Андрей Анашкин поздравил с профессиональным праздником медиков из станицы Старокорсунской на Кубани

Депутат Андрей Анашкин поздравил с профессиональным праздником медиков из станицы Старокорсунской на КубаниДепутат городской Думы Краснодара Андрей Анашкин в преддверии Дня медицинского работника посетил в станице Старокорсунской подстанцию скорой помощи №6.
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