Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 882 подписчика

«Только наши парни приближают Победу»: Медведев охладил тех, кто обрадовался словам Трампа

«Только наши парни приближают Победу»: Медведев охладил тех, кто обрадовался словам Трампа

Дмитрий Медведев предупредил тех, кто поспешил обрадоваться после заявления Трампа о Зеленском. «Те, кто излишне обрадовался, — просто возьмите себя в руки.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя