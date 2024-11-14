Расчет ИСДМ «Земледелие» удаленно «засеял» минами район ротации ВСУ

Бойцы инженерного соединения группировки войск «Запад» с помощью инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» удаленно заминировали тыловой район боевиков ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО.
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