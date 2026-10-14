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Газета.ру

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Путин: РФ укрепляет свой суверенитет во всех отраслях, в том числе и "цифре"

Путин: РФ укрепляет свой суверенитет во всех отраслях, в том числе и "цифре"

Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры.

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