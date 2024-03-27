Наука в дополнительном образовании смогла увеличить доход преподавателей в четыре раза

Исследование опубликовано в журнале «Высшее образование в России». Ученые обнаружили, что большинство российских высших учебных заведений не используют в полной мере свои научные достижения при разработке программ дополнительного профессионального образования (ДПО).
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