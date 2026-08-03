Названо условие для применения Россией ядерного оружия

РИА Новости/Министерство обороны РФ Согласно военной доктрине России и стратегическим документам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Россия может применить ядерное оружие для защиты союзников в случае нападения на них.
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