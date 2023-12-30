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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вембаньяма в ближайшие недели будет пропускать матчи бэк-ту-бэков и сыграет с ограничением времени

В ближайшие недели центровой «Сан-Антонио» будет пропускать матчи бэк-ту-бэков, когда команда проводит две встречи за два дня, и сыграет с ограничением времени.

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