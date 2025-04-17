Экзамен для присвоения статуса квалифицированного инвестора может стать платным

Банк России допускает введение платы за сдачу экзамена для получения статуса квалифицированного инвестора, но ожидает «разумной» стоимости, сообщил «Интерфаксу» руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
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