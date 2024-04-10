Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций

За успехом и славой любой знаменитости всегда следуют сплетни и слухи, особенно в индустрии моды. Недавно Ирину Шейк обвинили в том, что она прошла через пластические операции, чтобы улучшить свою внешность.
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