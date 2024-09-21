Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить Маску санкциями

За неявку на слушание Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить Илону Маску санкциями.Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить санкциями миллиардеру Илону Маску, который не явился на слушание о покупке Twitter (соцсеть X).