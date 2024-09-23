Анджелина Джоли отвела своего сына к пластическому хирургу

Популярная американская актриса Анджелина Джоли приняла решение обратиться к пластическому хирургу, чтобы проконсультироваться по поводу состояния своего звездного наследника Пакса, который недавно стал жертвой серьезного ДТП.
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