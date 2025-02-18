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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жители Бийска захотели бесплатно провести газ к домам и столкнулись с препятствием

Жители Бийска захотели бесплатно провести газ к домам и столкнулись с препятствием

Проведению работ помешали частные лица, которые пригнали спецтехнику и перегородили доступ к домам Житель Бийска Игорь Перов решил воспользоваться бесплатной президентской программой догазификации, чтобы подвести топливо к своему дому № 26 по переулку Малетина, однако появилась проблема, случилось это несколько дней назад.

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