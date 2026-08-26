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Экс-форвард «Чикаго» Хардман перешел в шведский «ХВ-71». У 27-летнего игрока 74+69 в 279 матчах в регулярках АХЛ

Шведский клуб « ХВ-71 » и американский форвард Майк Хардман подписали контракт на один сезон.  27-летний игрок имеет опыт выступлений в НХЛ – 39 матчей (37 – за «Чикаго», 2 – за «Нью-Джерси») и 6 (1+5) очков.

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