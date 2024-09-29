Комбат "Колыма" наведёт порядок в "высоких кабинетах": Назначение недели, о котором так и не сказали публично

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Царьград

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Комментарии
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Ч
Чак
Жога, УДАЧИ.
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18 час.
Дмитрий Гурин
Когда уже нашего губернатора РО Голубева, &quot;ротацируют&quot; куда ни будь к заполярью как и бывшего до него Чуба.....
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18 час.

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