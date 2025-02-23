ВС РФ отразили контратаку ВСУ в освобожденном селе в Курской области

Российские десантники из группировки войск «Север» отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном селе Свердликово в Курской области, передает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения с позывным Томсон.
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