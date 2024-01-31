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Орбан призвал сменить руководство ЕС, чтобы защитить фермеров от Украины

Орбан призвал сменить руководство ЕС, чтобы защитить фермеров от Украины

Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS.com Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо сменить руководство, так как оно защищает интересы Киева, а не европейских фермеров, которые страдают от украинского демпинга.

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